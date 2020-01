La Fundació Hospital contracta la neteja a persones amb discapacitat

La Fundació Hospital de Puigcerdà, que gestiona la residència sociosanitària i l'atenció primària amb el lideratge de l'Ajuntament de Puigcerdà, ha signat un acord amb la Fundació Adis d'ajuda a les persones amb discapacitat de la Cerdanya per tal que sigui personal d'aquesta institució el que es faci càrrec del servei de neteja dels equipaments socials i sanitaris.

L'acord permet a l'Ajuntament de Puigcerdà internalitzar el servei de neteja de la residència i el centre d'atenció primària amb persones que participen en els programes d'inserció laboral de la Fundació Adis. El servei es contractarà a través del programa Incorpora'm de la mateixa Fundació Adis, que ja ha estat utilitzat per l'Ajuntament de Puigcerdà en la contractació d'actuacions puntuals com ara la neteja del pàrquing municipal, segons ha explicat l'alcalde de la vila, Albert Piñeira. Amb aquest acord, la Cerdanya guanya llocs de treball per a persones amb diversitat funcional i en risc d'exclusió social.