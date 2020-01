La Seu aprova 16 milions per a un pressupost que fa èmfasi en l'habitatge

L'Ajuntament de la Seu ha aprovat un pressupost municipal per al nou any de 15.913.369 euros, el qual inclou també les partides destinades a Habitatge i Urbanisme la Seu HIULS, amb 1.472.579 euros; la del Parc del Segre, amb 1.501.932 euros; i la de Turisme Seu, amb 67.700 euros.

En la presentació del pressupost, l'alcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, ha explicat que amb aquesta previsó el consistori pretén millorar significativament el parc d'habitatge de lloguer social i assequible per afrontar el problema d'accés a l'habitatge; avançar en les mesures de sostenibilitat i estalvi energètic; apostar per la dinamització econòmica i la millora de les infraestructures i equipaments de la Seu i Castellciutat. Fàbrega ha apuntat que «aquest pressupost municipal ha de ser una eina que permeti la cohesió social de tots els veïns i veïnes de la Seu amb un tema cabdal com és l'accés a l'habitatge, alhora que reflecteix la resta de les prioritats dels veïns i veïnes de la ciutat: treballar per a la sostenibilitat energètica, dinamització econòmica, millorar l'accessibilitat de la via pública, iniciar els estudis universitaris del Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport i millorar tots els serveis públics, incloent-hi l'equipament residencial i de pisos tutelats per a la nostra gent gran».

L'alcalde també ha remarcat que, «gràcies a una contenció de la despesa, podrem incrementar les inversions per millorar o implementar nous equipaments».