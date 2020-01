Bellver rep el patge reial al poliesportiu per recollir les cartes dels infants

Bellver de Cerdanya ha convocat els nens i famílies del municipi a la visita del patge reial, el qual serà al poliesportiu municipal avui divendres a partir de les set de la tarda. El patge reial recollirà les cartes dels nens i nenes en el marc del Parc de Nadal i les lliurarà als Reis d'Orient, els quals també visitaran Bellver diumenge.

L'Ajuntament ha recordat que la cavalcada començarà a les sis de la tarda a la plaça de Sant Roc amb un itinerari que farà aturada a les set a la plaça del Portal per fer l'ofrena al nen Jesús a la muralla i arribar, finalment, al mateix poliesportiu, on els Reis seran rebuts per les autoritats, adreçaran unes paraules als presents i rebran els infants.