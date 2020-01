'L'Aparador' de la Seu vol celebrar deu anys reunint el màxim d'obres exposades

L'espai d'expressió artística 'L'Aparador', ubicat a la plaça del Carme de la Seu d'Urgell, exposa fins al pròxim 27 de febrer les creacions de 32 artistes de la capital alturgellenca i de municipis del seu voltant fetes a partir d'unes tenalles provinents de l'antiga Ferreteria Mallol. Precisament, la iniciativa va néixer ara fa nou anys amb l'objectiu de cridar l'atenció de les persones que passaven per davant de l'històric establiment, situat al carrer Major de la ciutat, durant les festes nadalenques. Per commemorar-ne el desè aniversari, l'entitat vol reunir el màxim d'obres que s'hi han exhibit any rere any en una mostra que es preveu organitzar de cara a l'estiu de l'any 2021, ja passada l'edició habitual de l'hivern. .

Posar unes tenalles al centre de la creació artística, ja sigui integrant-les físicament, fotografiant-les amb d'altres objectes o, fins i tot, reinterpretant-les en una pintura, és l'objectiu de la mostra col·lectiva que s'exposa aquests dies a 'L'Aparador' de la Seu d'Urgell. Enguany hi participen un total de 32 artistes de diferents disciplines que viuen a la capital alturgellenca o al seu entorn, els quals van poder treballar amb aquest element durant uns tres mesos.

Tot plegat es remunta al 2010, quan el propietari de l'antiga Ferreteria Mallol, Santiago Mallol, va creure que era interessant que alguns excedents d'estoc d'altres anys poguessin servir com a material als alumnes de l'Escola Municipal d'Art de la Seu d'Urgell. A la directora del centre, Josepa Travé, li va entusiasmar la idea, però va pensar que aquesta iniciativa podia tenir molt potencial entre artistes ja consagrats, i una trentena d'ells s'hi van sumar a la primera edició.

Les primeres exposicions fetes a partir d'un objecte de la ferreteria es van instal·lar a l'aparador de l'establiment, que va tancar les seves portes al 2017. La mostra col·lectiva sempre s'organitzava pels volts de Nadal, prenent com a base elements tant quotidians com soles de sabata o pots de llauna o de vidre, entre d'altres. Tot i que l'històric negoci, que va obrir fa més de 150 anys el besavi del seu darrer propietari, ja no hi és, encara es conserva el seu magatzem, on alguns dels artistes van anar al setembre a triar la peça que utilitzarien enguany.

Mallol explica que quan les creacions s'exhibien a l'establiment, alguns clients li preguntaven d'on sortien i, ressalta, "resulta que aquell article havia estat a la ferreteria". A més, recorda que fa dècades enrere, la botiga també havia fet les funcions de punt de recollida, per exemple, de material escolar que s'enviava des del departament d'Ensenyament de l'època i que no estava a la venda. Una mostra d'això són uns cartells de l'escola republicana, tant de nens com de nenes, que encara té guardats.

Per la seva banda, Travé, membre de l'associació 'L'Aparador', comenta que ja a la primera exposició van sortir moltes "sorpreses" i que durant aquests anys hi ha hagut artistes que hi han participat de forma regular, altres que s'han incorporat i també alguns que ho han deixat. Per aquest motiu, creu que la commemoració del desè aniversari de la iniciativa serà un bon moment per reunir el nombre màxim d'obres que s'han exhibit durant tot aquest temps.

Un dels artistes que hi exposa des del primer any, Bernat Manresa, veu molt "enriquidor" el fet d'organitzar una mostra col·lectiva a partir d'un únic objecte. En el seu cas, hi participa amb una fotografia de les estenalles, element que creu és molt potent per la funcionalitat de trencar o tallar alguna cosa. Mentre, l'Anna Rius, que es dedica al collage i la tècnica mixta, creu que la iniciativa és "molt divertida", pel fet de veure les "mil històries diferents" que sorgeixen d'una mateixa peça.