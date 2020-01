Bellver aplicarà l'augment cadastral de l'Estat a l'IBI després d'una dècada

L'Ajuntament de Bellver ha anunciat que aquest any aplicarà un augment de l'impost de béns immobles (IBI) corresponent a l'actualització anual del cadastre que fa l'Estat perquè posteriorment no aprovarà via acord municipal una rebaixa del tipus que utilitza per establir l'Impost tal com ha fet en els últims exercicis. L'alcalde, Xavi Porta, ha emfatitzat que l'Ajuntament no ha demanat al ministeri d'Hisenda la revisió del valor cadastral dels habitatges.

L'alcalde ha argumentat que «nosaltres no hem demanat cap revisió del cadastre; el que sí farem aquest any és no abaixar el tipus per compensar l'augment de l'Estat com hem fet en els últims deu anys; tard o d'hora s'havia d'aplicar un petit augment si volem continuar pagant els serveis i fent actuacions». L'alcalde ha argumentat que «farem un actualització del cadastre en funció del que ens marca l'Estat, res més que això, no farem cap revisió; el que hem estat fent cada any és rebaixar el tipus impositiu, i ara el que potser sí que hem de fer després de més de deu anys és no tocar l'augment que proposi l'Estat, de manera que l'Ajuntament aquesta vegada no baixarem el tipus». La recaptació dels impostos municipals és per ara una de les poques vies d'ingressos d'uns ajuntaments que estan en espera que tant el Govern de la Generalitat com de l'Estat aprovin nous pressupostos que permetin desbloquejar subvencions i, així, activar nous projectes. El Butlletí Oficial de l'Estat ha publicat que un total de 184 ajuntaments catalans han sol·licitat revisar aquest any els valors cadastrals dels seus immobles, la qual cosa suposarà un augment mig del 4%.