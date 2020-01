La Diputació de Lleida edita un nou catàleg turístic amb el millor del Pirineu

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida ha editat el nou catàleg «Ara Lleida 365», un recull dels principals actius turístics del Pirineu i les Terres de Lleida, editat en català, castellà, anglès i francès. Segons han explicat des del Patronat, el nou catàleg té com a doble missió ser una eina de presentació de la destinació turística lleidatana tant a un públic general, el turista final, com a un públic professional com ara tour operadors, bloggers, professionals del turisme, agents de viatges, o periodistes? El catàleg, de 78 pàgines, està dividit en quatre apartats principals: «Paisatges genuïns», «L'herència del passat», «Turisme actiu» i «Sabors de la terra». El primer fa un repàs dels principals parcs i espais naturals de la demarcació. Amb el catàleg, del qual se n'han editat 26.000 unitats, el Patronat presenta la demarcació com una destinació turística «excel·lent, responsable, ecològica i innovadora», segons han apuntat des de l'ens provincial.