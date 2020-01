Un grup de 23 joves de la diòcesi d'Urgell viatja a la trobada anual de la comunitat de Taizé

Un grup de joves de la diòcesi d'Urgell s'ha desplaçat aquest final d'any a la població polonesa de Breslau per participar en la trobada anual de la comunitat de Taizé. El grup, format per 23 joves, ha estat acompanyat pel mossèn Ivan Ayala i la coordinadora de la delegació de Joventut, Carme Girart. L'arquebisbe d'Urgell, Joan Enric Vives, ha enviat als joves un missatge: «Sapigueu que us necessitem com a creients i forjadors de pau i de fraternitat. Us necessita l'Església i tots els germans cristians, i us necessita Europa i el món. Hem de mostrar que les persones podem ser germanes i viure sense violència ni isolament egoista ni indiferència davant el sofriment o els problemes del món; Prego amb vosaltres per la pau i la germanor, pel poble polonès que amb tanta calidesa us acull, per l'arxidiòcesi de Breslau i pel Germà Alois i els altres germans de la Comunitat estimada de Taizé, amb qui ens uneixen tants lligams».