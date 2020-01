La Seu espera cobrir un terç de les inversions previstes el 2020 amb subvencions

La Seu espera aconseguir un volum de subvencions aquest nou any 2020 equivalent a un teç de la inversió que ha previst al pressupost. Així, el govern municipal ha fixat una partida d'inversions de 3,3 milions d'euros, un milió dels quals espera cobrir amb ajudes supramunicipals. En aquest sentit, el vicealcalde, Francesc Viaplana, ha apuntat que «el sanejament de l'Ajuntament és prou ferm, fet que ens permet acudir a l'endeutament sense que la ràtio d'endeutament sigui limitant. No obstant, creiem que projectes de vital importància per al present i el futur de la ciutat, com són els estudis universitaris del Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport i l'equipament de residència i pisos assistits per a la nostra gent gran, són prou importants per recórrer al préstec, si és necessari». Entre les inversions hi haurà una reforma de la biblioteca Sant Agustí per tal de millorar-ne l'accessibilitat i l'eficiència energètica i l'ampliació i millora de l'àrea d'autocaravanes.