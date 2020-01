Puigcerdà ja té a punt la rebuda de Ses Majestats més de veritat que mai

Puigcerdà se suma per primer any a la campanya «Baltasar de veritat» i estrenarà comitiva reial interracial. Així doncs, un rei negre que no tacarà els infants que li vulguin fer un petó. Des de l'Ajuntament ja van avisar l'any passat que mirarien de trobar la complicitat amb els vilatants per integrar-se a la campanya, i així ha estat que un veí ha possibilitat que el rei negre ho sigui de totes totes a la capital cerdana. La comitiva reial passarà a primera hora de la tarda pels nuclis agregats i, posteriorment, a partir de les sis de la tarda desfilaran pels carrers de la vila. El recorregut s'iniciarà al bar-ri de l'Estació per començar l'ascens al nucli antic per l'avinguda Catalunya. Un cop al nucli històric, pararan a la plaça de l'Ajuntament, on saludaran els presents, i tancaran l'itinerari a l'església de Sant Domènec per rebre els infants i recollir les últimes cartes.