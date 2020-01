Puigcerdà viu una lluïda visita dels Reis i la primera amb un Baltasar «autèntic»

Puigcerdà va viure ahir una lluïda cavalcada de Reis amb una novetat destacada: el municipi se sumava a la campanya «Un Baltasar de veritat».

D'aquesta manera, per primer cop s'ha treballat per aconseguir una cavalcada amb un Baltasar negre, tal com ja s'havia compromès el consistori un cop finalitzada la cavalcada de l'any passat.

A primera hora de la tarda la comitiva reial va passar per l'Hospital de Cerdanya i Vilallobent, i posteriorment va iniciar-se el recorregut pels carrers de Puigcerdà, des del barri de l'Estació, ascendint per l'avinguda Catalunya per arribar al nucli històric.

Un cop allà van fer parada a la plaça de l'Ajuntament, on van ser rebuts per l'alcalde, Albert Piñeira, i van saludar els presents, i, finalment, cap a les 9 del vespre, van arribar a l'església parroquial, on, com és tradicional, van rebre els infants, van recollir les darreres cartes i es van fer fotos.