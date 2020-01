El Pirineu impulsa un pla per obtenir el segell de turisme sostenible el 2022

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida vol que l'oferta del Pirineu obtingui la certificació internacional Biosphere Destination, que en reconegui el caràcter sostenible. Aquest és un dels principals objectius d'un nou Pla Estratègic sobre el Turisme del Pirineu que ha de finalitzar l'any 2022. L'execució del pla implicarà tant les administracions com els agents privats del territori.

Per a l'obtenció del certificat Biosphere Destination, que atorga el Global Sustainable Tourism Council (GSTC), el patronat ha previst elaborar un termòmetre de la sostenibilitat de l'oferta turística del Pirineu, que es complementarà amb la incorporació al Tourist Data System, una eina tecnològica de l'Eurecat per a la mesura de la conjuntura turística. Igualment, també elaborarà un inventari de potencialitat de recursos per comarques de la demarcació de Lleida; es crearà un catàleg de productes alineats amb la visió del Pla 2021-22 per vertebrar tot el territori; i es realitzarà un Pla de Màrqueting Turístic de la demarcació.



Biosphere Destination

La Diputació ja ha iniciat la tramitació prèvia per contractar una auditoria per a l'obtenció de la certificació. Els criteris per obtenir el certificat es basen en els documents «Objectius de Desenvolupament Sostenible» de les Nacions Unides i l'Acord de París contra el Canvi Climàtic.

La Val d'Aran ja ostenta aquest reconeixement des de l'any 2014, i va esdevenir així la primera destinació de muntanya del món a rebre'l.

El Pla Estratègic pel Turisme del Pirineu i les Terres de Lleida que ha impulsat la Diputació es basa en quatre eixos: l'excel·lència, la responsabilitat, l'ecologia i la innovació, segons han remarcat des del patronat.