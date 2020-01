We Swing Pirineu convoca un curs de ball a la Seu d'Urgell per a principiants

L'associació We Swing Pirineu ha començat el nou any anunciant un programa de cursos de ball per a principiants. Les sessions es faran els diumenges a partir de dos quarts de vuit del vespre a la Seu d'Urgell.

L'entitat planteja el curs com una oportunitat per aprendre a ballar swing, un ball d'arrel nord-americana que en els últims anys ha guanyat molts adeptes arreu de Catalunya. Les classes s'iniciaran aquest pròxim diumenge dia 12 de gener i les inscripcions es poden fer fins avui. Les sessions duraran una hora.

L'entitat ha ofert el correu weswingpirineu@gmail.com així com els murs de la mateixa associació a Facebook i Instagram per a qui vulgui obtenir més informació. L'associació We Swing Pirineu ha estat impulsada per aficionats a aquesta modalitat de ball de l'Alt Urgell i la Cerdanya que periòdicament organitzen trobades.