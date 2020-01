Bellver acaba el dipòsit i espera el vistiplau de Sorea per omplir-lo

L'Ajuntament de Bellver de Cerdanya ha enllestit la construcció del nou dipòsit municipal i ara espera que Sorea faci les últimes comprovacions i doni el vistiplau definitiu a la seva entrada en funcionament.

Els operaris que en els últims mesos han aixecat el segon tanc a l'entrada de la vall de l'Ingla, el riu del qual abasteix d'aigua el poble, també tenen previst acabar en els pròxims dies els últims detalls de l'obra, segons ha explicat l'alcalde de Bellver, Xavier Porta (Endavant Cerdanya). Una de les darreres tasques a fer amb la supervisió de Sorea és la connexió entre els dos dipòsits perquè el corrent del riu de l'Ingla els ompli tots dos.

L'alcalde ha assegurat que el dipòsit estarà en funcionament aquesta pròxima primavera. Les obres del nou dipòsit es van iniciar a l'estiu passat al costat de l'antic. El tanc de nova construcció permet a Bellver sumar 1.000 metres cúbics d'aigua més i així doblar la capacitat d'emmagatzematge d'aigua per a consum de boca i reg.

Aquesta obra ha de permetre a la població afrontar el nou creixement urbanístic que viu, amb l'ampliació de les zones residencials del nucli urbà com ara la del Pla de Tomet. En aquest entorn, les grues aixequen des de fa mesos nous edificis, tant cases unifamiliars com blocs de pisos i dúplexs. Aquest creixement fa preveure que el municipi tornarà a superar els 2.000 habitants empadronats en els pròxims anys i que, sobretot en èpoques de punta turística com l'estiu, el consum d'aigua es dispararà.