L'Ajuntament de la Seu oferirà una app pròpia per fer tràmits locals i consultes veïnals

Els veïns de la Seu disposaran d'una aplicació per a dispositius de telefonia mòbil i tauletes que els permetrà tenir una comunicació directa amb l'Ajuntament. Així ho ha anunciat l'equip de govern municipal, format per una coalició de Junts per la Seu i ERC, que ha inclòs el projecte en el nou pressupost per a aquest any. La nova aplicació tindrà com a objectiu reimpulsar la comunicació entre el consistori i la ciutadania i, així, millorar la gestió pública a la capital alt-urgellenca.

L'app permetrà, d'una banda, fer tràmits administratius i, de l'altra, activar consultes populars sobre projectes que afectin la capital alt-urgellenca. Segons ha explicat el vicealcalde i representant d'ERC al govern local, Francesc Viaplana, «aquesta aplicació ha de permetre millorar la realització dels tràmits amb l'Ajuntament de forma telemàtica mitjançant un dispositiu mòbil, així com ser una eina de participació per fer consultes vinculants amb la ciutadania».