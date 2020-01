Puigcerdà surt de la contenció amb un pressupost que inverteix 2,7 milions

L'Ajuntament de Puigcerdà ha aprovat un pressupost que després d'uns anys de contenció i pròrrogues fa una nova aposta inversora en equipaments i serveis. El consistori ha validat amb els vots a favor dels regidors de Junts per Puigcerdà i la del PP i el rebuig d'ERC una previsió econòmica de 14,6 milions d'euros, la qual cosa suposa un augment de 730.000 euros respecte de l'anterior.

El capítol d'inversions preveu una partida de 2,7 milions d'euros que es finançaran amb fons propis de l'Ajuntament, una operació de crèdit i subvencions d'altres administracions. Aquest capítol preveu sis grans paquets: la compra del Casino Ceretà, amb 1,1 milions d'euros; la renovació de part de la via pública, amb mig milió; equipaments esportius, amb la segona fase del nou centre cívic i la coberta de la pista de gel amb més de 337.000 euros; les zones verdes amb el parc fluvial, amb 277.000 euros; la millora dels serveis públics com ara el mobiliari de la Policia Local o la reforma del Local Jove; i la fibra òptica i equipament informàtic.

El pressupost del 2020 per a Puigcerdà també el protagonitzen l'augment del 2% fix per a tothom i de l'1,3% variable en funció de cada cas de la retribució del personal; i una rebaixa de la despesa corrent gràcies a noves licictacions d'alguns serveis de grans contractes com ara els de jardineria, neteja i recollida d'escombraries, que suposarà una renovació integral en la recollida de les cinc fraccions de la brossa a la capital cerdana. L'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha argumentat que «la filosofia d'aquest pressupost és aplicar el nostre programa electoral amb un gran esforç inversor després d'una etapa en què les administracions del país no ho hem pogut fer; el 2020 serà un any expansiu».



ERC veu altres prioritats

El grup municipal d'ERC s'ha oposat al pressupost perquè considera que la vila té «altres prioritats inversores abans que la compra del Casino», segons ha explicat el seu president, Joan Manel Serra. El portaveu de l'oposició ha apuntat que, al seu entendre, primer caldria invertir en la construcció de l'escola Llums del Nord i en la reforma i millora dels carrers. Serra ha argumentat que el no al pressupost també ve donat per la impossibilitat de poder-lo analitzar amb temps i ha denunciat que l'equip de govern no els el va enviar amb temps.