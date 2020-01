Bellver porta la Festa de Sant Antoni als carrers de Riu de Santa Maria

L'Ajuntament de Bellver de Cerdanya ha convocat per a divendres que ve, 17 de gener, la Festa de Sant Antoni Abat, una de les més tradicionals del calendari festiu local i que el consistori organitza de manera itinerant pels pobles del terme municipal.

La celebració començarà a les 12 de migdia amb la concentració d'animals a la plaça Nova de Riu de Santa Maria, població designada aquest any per acollir la festa. Des d'aquesta plaça s'iniciarà la cercavila dels Tres Tombs per recórrer els carrers del poble. Un cop acabada la comitiva d'animals i genets, en la qual prenen part veïns de tot el terme municipal i la Batllia, es farà la benedicció per part d'un representant de l'Església. A les 2 del migdia se celebrarà al poliesportiu de Bellver el dinar popular amb què cada any l'Ajuntament tanca la festivitat.

El consistori ha remarcat que per assistir al dinar és imprescindible estar empadronat al municipi de Bellver i recollir els tiquets correponents a les oficines municipals entre les 9 del matí i les 2 del migdia abans del dia 16 d'aquest mes de gener.