Salvem Éller s'integra a SOS Pirineus per reforçar la pressió a Urbanisme

L'associació de veïns que ha impulsat la campanya Salvem Éller va escenificar ahir l'adhesió de l'entitat a la plataforma SOS Pirineus, amb la qual pretén tenir més força en la recta final de la mobilització per aturar el projecte urbanístic previst a l'entrada del poble. Salvem Éller s'integra a la plataforma no pas per defensar una protecció estricta del seu poble sinó per apostar per un model de creixement basat en conceptes com ara la sostenibilitat social, econòmica i paisatgística, la participació ciutadana i la rehabilitació, segons van remarcar els seus portaveus.

Amb aquesta acció, l'entitat cerdana se suma a un grup de lluita mediambiental al costat de Salvem Coll de Pal, del Berguedà; Salvem la Molina, també de la Cerdanya; Aturem el Polígon Car-retera de les Llosses, del Ripollès, la Plataforma Unitària contra l'Autopista Elèctrica de la Ribagorça aragonesa i el Pallars Jussà; Salvem Salau-Sigmadot del Pallars Sobirà i l'Occitània de l'estat francès; Lo Pedrís del Baix Pallars; i Sigmadot de l'Alt Empordà i la Vall de Ribes, també al Ripollès.

Representants de SOS Pirineus i Salvem Éller van explicar ahir a l'Hostal d'aquest nucli de Bellver que el departament de Territori té previst debatre aviat la revisió dels sòls no sostenibles de l'Alt Pirineu, entre els quals el del prats del pla de la Font del seu poble, i reduir-hi la construcció en comptes d'extingir-la del tot, tal com reclamen els veïns. Salvem Éller reclama a la Generalitat, amb qui s'ha reunit, que anul·li completament la previsió urbanística que inclou el POUM de Bellver. Segons l'entitat, els 34 nous habitatges previstos arribarien a més que duplicar l'actual nombre de cases, deixant en un segon pla el poble històric.



Estudi ambiental i consulta

Els portaveus de Salvem Éller van remarcar que han plantejat a la Generalitat la inclusió en la revisió del Pla Director Urbanístic del Pirineu la realització d'un estudi d'impacte ambiental i d'una consulta ciutadana a tot el municipi de Bellver. En aquest sentit, l'associació veïnal va explicar que s'ha reunit amb l'Ajuntament de Bellver i que l'ens local en comptes de tenir el compte la posició dels seus conciutadans, va mostrar la predisposició a tirar endavant la construcció dels habitatges, raó per la qual ha presentat al·legacions a la possible revisió de l'edificabilitat dels terrenys d'Éller.