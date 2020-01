Renfe reforma l'estació de Puigcerdà i hi assegura l'atenció per finestreta

Renfe ha estrenat la remodelació de l'estació de Puigcerdà, que ha modificat els espais interiors i ha estrenat una nova finestreta d'atenció als usuaris. En el marc d'aquesta reforma, la companyia ferroviària ha refermat el compromís de continuar prestant el servei de venda i atenció personal per finestreta a l'estació puigcerdanenca i, per tant, a no incloure-la en el pla de retallades de personal que en els últims dies ha comportat l'entrada en funcionament en moltes estacions del país del sistema exclusiu de venda de bitllets per màquina expenedora.

Aquest mes de gener, una desena d'estacions de la xarxa de Rodalies del país han perdut el servei d'atenció per finestreta. En aquestes estacions, la major part de poblacions que no són capital de comarca, Adif i Renfe han substituït aquest sistema pel de venda a través de màquina expenedora, a través d'Internet o directament a l'interventor ja dins del comboi. A la Cerdanya, aquest sistema és el que s'utilitza a l'estació de la Molina. Davant la possibilitat que Renfe inclogués Puigcerdà en aquest pla, portaveus de la companyia han assegurat que la finestreta d'atenció al públic de la capital cerdana es mantindrà operativa amb dos torns laborals que asseguren el servei durant les hores de més afluència d'usuaris. Alhora, també hi ha el servei de venda per màquina.