Els alumnes del Pirineu utilitzen el Whatsapp per participar en un concurs literari

Uns 900 alumnes de 15 centres escolars, dels quals 8 són d'Andor-ra i 7 de les comarques de l'Alt Pirineu i Aran, participaran avui, 14 de gener, en la quarta edició del concurs de relats breus WhatsApp relats, una convocatòria adreçada a estudiants de quart curs de segona ensenyança i nivell equivalents.

El concurs està organitzat per l'Associació del Llibre del Pirineu, el ministeri d'Educació i Ensenyament Superior del Govern d'Andorra i el Servei Educatiu de l'Alt Urgell-Cerdanya. També hi col·laboren l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA), i el Consell Comarcal de l'Alt Urgell.

El concurs fomenta les bones pràctiques amb el mòbil, la creativitat i la relació entre diferents territoris del Pirineu, segons han explicat els organitzadors. Avui mateix els professors rebran un missatge amb el tema del conte i els alumnes tindran una hora per escriure un relat de 100 paraules.