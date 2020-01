Masella finançarà els cursos de medicina de muntanya de Puigcerdà

La Fundació Bosch Aymerich, propietària de l'estació d'esquí de Masella, ha aprovat un nou programa d'ajudes econòmiques a projectes del territori que beneficiarà, aquesta vegada, els cursos de medicina de muntanya que anualment es fan a l'Hospital de Cerdanya. La fundació ha decidit implicar-se en els cursos Mountain Medicine amb un pressupost de 172.000 euros per als pròxims tres anys.

L'acord estableix una nova col·laboració amb l'Associació per la recerca, formació i assistència sanitària en el medi natural, la qual té un conveni amb l'Hospital de Cerdanya per a l'organització d'uns cursos que en els últims anys han esdevingut, a càrrec del doctor Enric Subirats, un referent a escala internacional.

Sobre la base d'aquest acord, la Fundació Bosch Aymerich assumirà el cost total dels cursos en les pròximes edicions dels anys 20, 21 i 22. Aquests cursos permeten als professionals de la medicina adquirir formació en actuacions específiques que tenen lloc a la muntanya en àmbits com ara el suport vital o els primers auxilis en barrancs.

Aquest conveni de col·laboració se suma als altres dos també aprovats per la fundació per als pròxims tres anys, un per pagar la Setmana Blanca als escolars de la Cerdanya i el Berguedà, amb una partida de 280.000 euros, i l'altre per atorgar beques d'estudis als alumnes dels municipis de l'estació, Alp, Das, Urús i Bagà, amb una dotació de 150.000 euros.

Els tres programes responen a l'objectiu social de la fundació de retornar al territori els beneficis que reporta l'estació d'esquí de Masella.