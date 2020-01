Puigcerdà buida el seu estany per extreure carpes i altres especies exòtiques invasores

L'estany de Puigcerdà es troba en procés de buidatge per tal de facilitar la identificació i valoració dels tipus de peixos que hi habiten en aquesta llacuna d'aigua. L'objectiu d'aquesta actuació ambiental, que es duu a terme entre el cos d'Agents Rurals i l'ajuntament de la capital de la Cerdanya, és extreure'n espècies exòtiques invasores com ara la carpa, ja que aquesta afecta negativament al desenvolupament d'altres d'autòctones com ho és la truita de riu, entre d'altres. A més, el consistori preveu aprofitar aquesta intervenció per netejar tot l'interior del llac abans de tornar a omplir-lo d'aigua, ja que l'últim cop que es va fer una maniobra d'aquest tipus va ser als anys noranta.

La regidora de Medi Ambient, parcs i jardins de l'Ajuntament de Puigcerdà, Marta Rufiandis, ha explicat que, darrerament, l'aigua de l'estany estava "molt bruta i molt contaminada". En aquest sentit, ha recordat que aquest va ser el motiu principal pel qual l'estiu passat es va decidir suspendre la prova lúdico-esportiva de la travessa del llac. A més, ha assegurat que una part del problema radica en la proliferació de carpes que, a més, estan afectant a l'ecosistema de les truites de riu.

Per la seva banda, l'agent major de fauna, caça, pesca i producció d'animals de la Cerdanya, Èric Gras, que forma part dels Agents Rurals, ha detallat que l'actuació permetrà fer una valoració de la diversitat d'espècies de peixos que hi ha a l'estany, amb l'objectiu de reintroduir només les que en són autòctones. Mentre, en el cas de les exòtiques i invasores, es durà a terme la gestió que correspon segons la normativa vigent i el volum que se n'acabi trobant.

Gras també ha dit que, per tal de poder fer aquesta identificació i avaluació, es durà a terme la pesca elèctrica dels peixos, pràctica que permet capturar-los sense que això comporti cap efecte nociu per a ells. Finalment, ha explicat que és possible que les carpes hagin estat introduïdes per l'home i que es tracta d'una espècie que s'adapta molt ràpidament a aigües tranquil·les com les de l'estany.