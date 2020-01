L'augment d'espècies invasores obliga Puigcerdà a buidar l'estany i netejar-lo

La proliferació d'espècies invasores de peixos i de vegetals ha obligat l'Ajuntament de Puigcerdà a buidar l'estany del parc Shierbeck i fer-hi una neteja i tractament específic. L'estany artificial de Puigcerdà, que data des del segle XIII, té una capacitat de 900.000 metres cúbics d'aigua.

Tècnics d'una empresa especialitzada i el cos dels Agents Rurals participen aquesta setmana en el buidatge de l'estany per treure'n principalment les carpes que l'han anat poblant perquè algú prèviament els hi havia llançat.

En aquest sentit, l'agent major de fauna, caça, pesca i producció d'animals de la Cerdanya, Èric Gras, ha explicat que fer aquesta identificació i avaluació de les espècies existents a l'estany es portarà a terme amb pesca elèctrica dels peixos, un sistema que permet capturar-los sense que comporti cap efecte nociu per a l'ecosistema. La presència de carpes afecta altres espècies autòctones com ara la truita de riu, ja que, segons han explicat els agents rurals, es tracta d'un entorn tranquil i controlat idoni per a la seva procreació.

La regidora de Medi Ambient, Marta Rufiandis, ha explicat que últimament l'aigua de l'estany «estava molt bruta i molt contaminada» i ha recordat que, precisament, aquest va ser el motiu principal pel qual l'estiu passat el mateix Ajuntament va decidir suspendre la prova ludicoesportiva de la Travessa del llac.

La regidoria de Medi Ambient ha previst aprofitar aquesta intervenció per netejar l'interior del llac abans de tornar a omplir-lo d'aigua i, així, treure'n les deixalles que s'hi acostumen a trobar. L'any 2005 ja es va buidar per reparar un dels murs de contenció.