Puigcerdà fomenta l'esquí i paga el forfet de la Setmana Blanca a alumnes de la vila

L'Ajuntament de Puigcerdà ha anunciat la reedició de la línia d'ajudes per pagar els forfets de Setmana Blanca als alumnes de la vila. El consistori es farà càrrec del preu del forfet dels cinc dies d'esquí corresponents a la Setmana Blanca del curs 2019-20 dels alumnes d'infantil i primària de les escoles Alfons I i Vedruna de Puigcerdà.

La mesura inclou tant els forfets de nòrdic com d'esquí alpí i, segons ha remarcat el mateix Ajuntament, l'import del forfet es descomptarà directament per l'escola en el full de pagament de la Setmana Blanca perquè els tutors no hagin de fer cap tràmit.

La regidora d'Ensenyament, Laia Vila, ha explicat que amb aquesta acció l'Ajuntament vol fomentar la pràctica de l'esquí, tant l'alpí com el nòrdic. En anys anteriors, aquesta línia de subvencions va suposar una despesa de 6.500 euros que va beneficiar 450 infants.



Fundació Bosch Aymerich

Quant a l'escola Llums del Nord, l'altra de titularitat pública de la capital cerdana, ha quedat fora del programa municipal perquè el centre gaudeix enguany d'un ajut directe de Masella. La Fundació Bosch Aymerich, propietària de l'estació, ha aprovat una nova línia d'ajudes als alumnes del ter-ritori i paga totes les despeses de la Setmana Blanca a aquest centre, el d'Alp i l'institut Pere Borrell.