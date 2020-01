Canviaran la coberta de la pista de gel de Puigcerdà per reparar les goteres

La pista de gel de Puigcerdà, que aquest any veurà substituïda la coberta per evitar goteres i humitats

La pista de gel de Puigcerdà, que aquest any veurà substituïda la coberta per evitar goteres i humitats arxiu

Puigcerdà afrontarà aquest any una de les fases més importants de la renovació de la pista de gel. L'Ajuntament ha aprovat l'execució d'un projecte d'obres que permetrà renovar la coberta de la pista, un dels equipaments esportius i d'oci més característics de la vila. L'equip de govern ha decidit destinar-hi una partida pressupostària de 337.000 euros i ha estimat un calendari d'obres que s'activarà en els pròxims mesos.

L'actual coberta de la pista de gel presenta deficiències pròpies de la seva edat com ara goteres i la generació d'humitats a les parets de l'edifici. La coberta, com la resta de la pista, va ser estrenada fa quatre dècades. D'altra banda, l'actual teulada no permet als gestors de l'equipament assolir un aïllament tèrmic idoni, de manera que l'actuació comportarà augmentar l'eficiència energètica en el manteniment de l'espai i la seva làmina de gel.

La inversió d'aquests 337.000 euros se suma a les ja aplicades a la millora d'aquest equipament en els últims anys, les quals han permès renovar, amb un pressupost de més de 400.000 euros, l'antiga maquinària que fabricava el gel així com la il·luminació. La maquinària va ser comprada de segona mà a la dècada del vuitanta i, com ara la coberta, requeria una renovació.

El finançament del projecte comptarà amb una aportació del Club Poliesportiu Puigcerdà, entitat que gestiona les instal·lacions esportives. Així, el consistori hi posarà 200.000 euros i el club la resta. La pista de gel és l'escenari de l'hoquei gel, el patinatge i el cúrling i, alhora, un dels reclams del turisme com a pista de patinatge popular.