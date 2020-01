La Seu d'Urgell reparteix unes 7.000 racions d'escudella en la seva tradicional Calderada

La Confraria de Sant Antoni Abat de la Seu d'Urgell ha repartit aquest divendres unes 7.000 racions d'escudella a totes les persones que s'han acostat fins al passeig Joan Brudieu amb algun recipient per endur-se-la. Aquesta menja típica d'hivern s'elabora a partir de més 700 quilos de carn de porc i de vedella, verdures i llegums i s'ha vingut oferint a la població de la capital alturgellenca, almenys, des de 1904, segons la documentació que es conserva sobre la festa de la Calderada. Per aquest motiu, i juntament amb sis municipis més d'arreu de Catalunya, s'està treballant amb l'objectiu que aquesta tradició centenària pugui, de cara a un futur, convertir-se en patrimoni immaterial per part de la Unesco.

Per tal d'assolir aquest reconeixement, l'organització d'aquesta celebració està adherida a la Federació d'Escudellers, Ranxos i Sopes Històriques de Catalunya (FERSHC), que organitzarà enguany la seva trobada a Girona. L'alcalde de la Seu d'Urgell, Jordi Fàbrega, ha destacat que els membres de la Confraria de Sant Antoni Abat "són uns grans ambaixadors" de la ciutat i que el fet de formar part d'aquesta entitat que agrupa colles de set municipis catalans demostra que la capital alturgellenca sempre està "en una zona capdavantera de les tradicions del país".

Fàbrega també ha assegurat que la festivitat de Sant Antoni Abat està molt arrelada a la ciutat i ha destacat la projecció que suposa el fet que des de la confraria hagin donat a conèixer l'escudella fora del territori, en països com ara Dinamarca. Per la seva banda, el president d'aquesta entitat, Antoni Muntada, ha ressaltat la importància que té formar part de la FERSHC, a la qual només s'hi poden adherir les colles dels municipis on fa més de cent anys que es duu a terme aquesta tradició.

Pel que fa al plat, Muntada ha dit que per elaborar les 7.000 racions que s'han repartit entre les persones que han portat un recipient per endur-se'l a casa, s'han utilitzat més de 700 quilos de carn entre botifarra blanca, negra i de cornes, el bull i la vedella, entre d'altres. També ha explicat que s'hi afegeixen verdures com ara api i col, a més de cigrons i mongetes.

La festivitat de Sant Antoni Abat ha arrencat amb la celebració d'una missa a la catedral, on s'ha dut a terme la benedicció i repartiment del tradicional Panet de Sant Antoni. Després, s'han beneït els animats a l'exterior del temple i, seguidament, tots els participants s'han desplaçat al passeig per fer els Tres Tombs encapçalats pel banderer, que en aquesta edició ha recaigut en Jordi Armengol Obiols. Finalment, s'ha repartit l'escudella un cop beneïdes les calderes on s'han cuinat durant tot el matí.