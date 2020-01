Un pla d'usos i seguretat regularà l'accés al cim de la Tosa amb el nou telecabina

Ferrocarrils de la Generalitat, empresa que gestiona l'estació d'esquí de La Molina, prepara un pla d'accés al cim de la Tosa amb el nou telecabina Cadí Moixeró per tal de limitar la presència de visitants sobretot a l'estiu i, així, blindar-ne la seguretat en cas que una emergència obligués a fer-los baixar tots de cop.

La Molina plantejarà el nou telecabina, que des d'aquesta temporada d'esquí arriba per primera vegada al cim de la Tosa i al refugi del Niu de l'Àliga, com la gran porta d'entrada al parc natural Cadí Moixeró. La possibilitat d'arribar al cim en les cabines del giny desembragable obre el ventall turístic a famílies i persones de totes les edats. Aquest accés popularitzat a la cota 2.537 metres ha de comportar, però, un pla paral·lel de possible evacuació a causa, per exemple, d'una tempesta sobtada. Això implica fixar un nombre màxim de persones presents al cim. El nou telecabina, que completa un recorregut amb dos trams que, però, no obliguen a fer transbord, té una capacitat de transport de 1.600 persones cada hora. El director de La Molina, Xavier Perpinyà, ha argumentat que «l'accés al Niu de l'Àliga s'haurà de regular molt bé, és un lloc molt bonic i, conjuntament amb els ajuntaments d'Alp i Bagà i el parc natural, estem fent un pla d'usos de tot l'entorn del Niu de l'Àliga per tal que quan l'explotem la gent no vagi per on vulgui sinó que hi hagi un pla d'accés... posem per cas, no podem tenir 3.000 perones a dalt perquè no hi cabrien al refugi». Aquest pla d'usos estipularà el nombre de persones que hi poden pujar i la manera de regular-ne els torns de la baixada.

A l'estiu, La Molina rep uns 40.000 visitants, xifra que espera multiplicar en les pròximes temporades gràcies al nou atractiu turístic del telecabina Cadí Moixeró. En aquest sentit, el pròxim estiu servirà de banc de proves per comprovar la nova realitat turística de La Molina. Si fins ara la pujada en telecabina, que rebia el nom d'Alp 2.500, permetia contemplar una panoràmica de la Cerdanya, amb l'arribada a la cota 2.536 metres, el paisatge que ofereix el cim de la Tosa i el refugi del Niu de l'Àliga passa a ser nacional, amb una panoràmica amb el Montseny, el Tibidabo, Montser-rat i el Pedraforca pel vessant sud, i el Pirineu català pel nord.