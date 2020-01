El campus cerdà d'esquí de muntanya reforça la formació en seguretat

Les condicions de la neu a l'alta muntanya que han comportat en les últimes setmanes accidents d'esquiadors a la Cerdanya, així com la voluntat de reforçar la formació en seguretat, han empès els responsables del campus anual d'esquí de muntanya a ajornar-ne la celebració i fer èmfasi en els aspectes que han de garantir la protecció dels practicants. L'esquí de muntanya és una modalitat d'aquest esport que proposa ascensions en esquís especialment equipats amb pells que eviten el retrocés i descensos en vessants de neu sense trepitjar, fora de les estacions d'esquí.

El III Dynafit Pertot Skimo Camp, que s'havia de celebrar aquest mes de gener, es farà finalment els dies 21, 22 i 23 de febrer al domini esquiable d'Alp amb un programa que farà especial incidència en la seguretat d'aquesta modalitat de l'esquí en plena natura. El seu responsable, el guia d'alta muntanya (UIAGM) Xavi Llongueras, ha explicat que el campus suposa «una oportunitat perfecta per gaudir de tres dies de formació de Skimo, seguretat en allaus i terreny de neu, de xerrades tècniques i de test de material d'esquí de muntanya de les cases DYNAFIT, Julbo i PETZL». La popularització d'aquesta modalitat i la perillositat que presenta sovint la neu al Pirineu han empès tècnics i empresaris del sector de l'esquí a la Cerdanya a organitzar aquesta formació. Així, el campus s'obrirà divendres al vespre amb una xerrada sobre allaus i mesures de seguretat a l'hora d'esquiar pels vessants de les muntanyes, lluny dels entorns gestionats per les estacions. El programa també ha previst sortides per posar en pràctica els protocols de treball amb Aparell pel Rescat de Víctimes d'Allau (ARVA), comportament davant allaus, prospecció de la neu o càlcul de la perillositat de la zona, entre altres aspectes. Les sortides també permetran als alumnes aprendre a usar material tècnic d'alta muntanya, com ara grampons, piolets i ancoratges per fer ràpels per la neu. Una de les novetats d'aquesta edició serà també una sortida nocturna en la qual els participants podran adaptar els coneixements a les característiques que presenta la neu i l'entorn natural en general a la nit. Els participants s'allotjaran al Xalet UEC de la Molina, on també es portaran a terme les sessions teòriques, projeccions i demostracions del material.