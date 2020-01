La Germandat de Sant Sebastià de la Seu celebra la festa patronal

La Germandat de Sant Sebastià de la Seu d'Urgell celebra entre diumenge i dilluns la jornada central dels actes en honor del seu patró. Així, avui diumenge arrenca el programa d'actes per commemorar la festivitat amb la tradicional lectura del pregó, protagonitzat per la directora de La Salle, Anna Sansa. L'acte, que es farà a les vuit del vespre al local social de la Germandat de l'avinguda de Garriga i Massó, és obert a tota la ciutadania. A les nou del vespre, els germans repartiran la tradicional tor-rada de pa amb allioli de codony i altres complements gastronòmics. Aquest sopar és gratuït i exclusiu per als Germans i es farà al centre cívic El passeig. Dilluns, festivitat del patró i dia festiu a la Seu d'Urgell, se celebrarà un ofici solemne a la catedral que inclourà el cant dels goigs en honor de sant Sebastià i el repartiment de panets beneïts. Al migdia a l'ajuntament es durà a terme l'assemblea general ordinària de la Germandat i a les dues es farà un dinar de germanor que tindrà un ball posterior obert.