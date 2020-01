El pla Treball i Formació ofereix nous contractes a la Cerdanya

Els responsables d'Ocupació Cerdanya han informat que les persones contractades pel programa Treball i Formació al Consell Comarcal ja han iniciat les seves respectives feines. Es tracta d'una iniciativa finançada pel Servei d'Ocupació de Catalunya per promocionar l'ocupació al territori. Les persones que gaudeixen dels nous contractes seran al mateix Consell Comarcal per períodes d'entre sis mesos i un any i faran tasques arreu de la Cerdanya. Segons ha informat el mateix Consell, gràcies a aquest programa s'ha pogut contractar onze persones que complien els requisits de la convocatòria; quatre persones ho estaran per un període de dotze mesos i set ho estaran durant sis mesos. Pel que fa a les feines que han obtingut, són la de manteniment, sanejament i millora d'equipaments i d'espais, així com personal de neteja, auxiliar administratiu i serveis públics, tal com ha remarcat l'òrgan comarcal. El programa és subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació, el departament de Treball, Afers Socials i Famílies, el Servicio Público de Empleo Estatal i cofinançat pel Fons Social Europeu.