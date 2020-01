Puigcerdà aprova una partida per fer aquest any el parc del riu Querol

La zona del riu Querol on l'Ajuntament de Puigcerdà hi farà el parc

La zona del riu Querol on l'Ajuntament de Puigcerdà hi farà el parc M.S.

Després de cinc anys de plantejaments inicials i posteriors endarreriments, l'Ajuntament de Puigcerdà ha anunciat que, ara sí, està decidit a construir el parc fluvial a la ribera del riu Querol, un espai verd d'oci urbà que s'ha de convertir en el més gran de Puigcerdà. L'equip de govern ha reservat una partida de 277.000 euros per a inversions en zones verdes del municipi la major part de la qual anirà destinada a l'adequació de l'entorn i a l'inici de les obres. L'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha explicat que «en aquest capítol serà molt important la creació del parc del riu Querol, que ja podrem començar a construir aquest any». D'aquesta manera el consistori vol donar l'impuls definitiu a un projecte que va anunciar l'any 2014 i que l'any passat va iniciar la tramitació prèvia.

El nou parc fluvial, que ha de quedar situat al costat de la colònia Simon, ha d'ocupar una zona d'uns dos quilòmetres de la banda esquerra del riu Querol, el qual travessa el municipi de nord a sud. Segons la previsió municipal, en una primera fase es remodelarà una àrea de 1.300 metres quadrats per fer-hi un mirador, espais enjardinats integrats en la ribera del riu i un parc infantil, per la qual cosa s'hi instal·larà mobiliari urbà, es faran camins de passeig i un racó per a jocs. El pressupost per a aquesta fase és d'uns 188.000 euros, que ja han estat aprovats pel consistori.

La creació del parc fluvial del riu Querol, a l'extrem occidental del terme municipal, s'ha de complementar en un futur pròxim amb la rehabilitació de les instal·lacions de l'antic escorxador com a espai per a entitats. Aquests dos equipaments han de permetre posar en valor aquest veïnat que queda separat del nucli urbà de la vila per camps de conreu, un polígon industrial i les vies del tren.