La Seu vol créixer com a ciutat ideal per a la celebració de congressos

Fixada la xifra de 1.200 visitants a la Seu d'Urgell durant el 2019 com a participants d'algun dels cinc congressos i trobades sectorials que va organitzar, l'Ajuntament s'ha postulat per continuar fent créixer aquest vessant de la capital alt urgellenca. Així, la regidora de Turisme, Mireia Font, ha afirmat que «un dels motius que fa que la Seu d'Urgell sigui una ciutat única per a l'organització de congressos, jornades, xerrades o trobades són els espais singulars de què disposa, així com pel seu entorn monumental i natural privilegiat». En aquesta línia, Font hi ha afegit que «des de Turisme Seu es treballa per posicionar la Seu d'Urgell com a ciutat de congressos i convencions», i ha recordat que la ciutat també acollirà aquest any 2020 el 27è Congrés de Fires de Catalunya, que organitza la Federació de Fires de Catalunya (FEFIC), el qual se celebrarà durant el mes de novembre.