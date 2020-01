La Cerdanya evita els primers embats del temporal

La Cerdanya viu amb expectació les conseqüències del temporal a la resta del país sense, però, patir-lo de moment. La vall s'ha llevat aquest dimarts tapada pels núvols amb, doncs, una temperatura suau al voltant dels zero graus i sense precipitacions a les cotes baixes. La neu provinent del temporal de llevant es va quedar ahir a l'Alta Cerdanya, de Sallagosa en amunt afectant principalment la zona del coll de la Perxa. A la Baixa Cerdanya la jornada s'ha iniciat amb normalitat, amb el funcionament habitual de les línies de transport escolar. Des del Consell Comarcal han explicat que els seus gestors es mantindran activats tota la jornada per si cal avançar el retorn dels infants. En aquesta mateixa línia, l'estació d'esquí de la Molina ha seguit les recomanacions de la Generalitat i ha decidit tancar per precaució. El vent, que és més present a les cotes altes, desaconsella el funcionament dels remuntadors. Per la seva banda, Masella ha obert parcialment.