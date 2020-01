La Seu eixampla el camí de Sant Isidre que uneix l'N-260 amb Castellciutat

L'Ajuntament de la Seu d'Urgell porta a terme el projecte d'obres d'arranjament i eixample del primer tram del camí de Sant Isidre, a Castellciutat, actual accés al poble des de la carretera N-260.

Segons ha remarcat el mateix consistori, mentre durin aquests treballs el camí de Sant Isidre ha d'estar tallat a la circulació. Això comporta que el carrer de Jacint Verdaguer s'ha hagut d'invertir de sentit de circulació, i passa a ser un carrer per entrar a Castellciutat des de l'N-260, i el camí de l'Hortal és la sortida del poble cap a la mateixa carretera. Sobre aquesta actuació, el vicealcalde de la Seu i regidor de Castellciutat, Francesc Viaplana, ha argumentat que «després d'un despreniment de l'actual talús que suporta el ferm del camí, l'Ajuntament hem optat per portar a terme aquestes obres que resoldran de manera definitiva l'estat d'aquest vial i donaran continuïtat a la vorera que puja fins a la carretera N-260, amb l'objectiu d'afavorir tant la seguretat dels vianants com la dels vehicles».

Les obres comportaran un eixamplament del vial, que tindrà una amplada mínima de 4,40 metres i una de màxima de 6,80, així com una amplada de 6 metres a la zona que s'entronca amb la rotonda de la carretera N-260, segons ha apuntat l'Ajuntament. Les obres les porta a terme la Unió Temporal d'Empreses Construccions del Pirineu 2001, SL i Ponte Trilla S amb un pressupost de 222.519 euros i un termini d'execució aproximada de dos mesos.