L'estació d'esquí de La Molina tanca de manera preventiva

L'estació de La Molina ha decidit tancar preventivament les seves instal·lacions seguint les indicacions del departament d'Interior, que ha suspès totes les activitats a l'aire lliure al medi natural a les comarques de les demarcacions de Girona, Barcelona i la Catalunya Central. Davant d'aquesta resolució del departament, La Molina mantindrà tancades les seves instal·lacions avui dimarts.

La prevenció davant els efectes del temporal 'Gloria' també ha obligat a tancar les estacions de Vall de Núria i Vallter 2000, que romandran tancades fins dimecres, a l'espera que el temporal remeti.

Al web d'FGC i als canals de Twitter @FGC i @FGCcorporatiu així com al web de La Molina i als respectius perfils de xarxes socials s'anirà actualitzant la informació segons evolucioni l'episodi.

La resolució que ha emès el departament d'Interior es mantindrà activa mentre es mantingui l'activació del pla NEUCAT per les possibles afectacions del temporal 'Gloria' a les comarques de la Catalunya Central i Girona, així com el VENTCAT per les fortes ventades que es preveuen a la meitat est de Catalunya, Pirineu i Prepirineu i l'INUNCAT pel fort onatge que afectarà tot el litoral i la previsió de pluges abundants. Davant d'aquests episodis, seguiu les recomanacions de Protecció Civil.