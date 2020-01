Bolvir erradica les bretolades amb una xarxa de videovigilància als carrers

L'Ajuntament de Bolvir ha aconseguit reduir la realització de bretolades i desperfectes en el mobiliari urbà amb la instal·lació d'una xarxa de càmeres de vigilància al municipi. El sistema de videovigilància està en contacte i coordinació amb el cos els Mossos d'Esquadra, que en supervisa les imatges i actua si és necessari.

L'Ajuntament que presideix Isidre Chia (Junts per Bolvir) ha assegurat que en les primeres setmanes de presència de les càmeres ja s'ha notat una reducció dràstica d'aquestes accions.

La xarxa de càmeres la formen tretze aparells instal·lats tant als carrers del nucli urbà, en entorns com ara el de l'ajuntament i l'escola, com als accessos viaris des de l'N-260 per Puigcerdà i Ger. Així, el consistori té accés a la informació dels vehicles que entren al poble per si s'hi produeix alguna bretolada.

El que va empènyer l'equip de govern a instal·lar les càmeres va ser una pintada massiva de parets i elements de mobiliari urbà el mes d'octubre amb motiu de la vaga general. Aquest incident i la voluntat de l'Ajuntament d'incrementar el nivell de la seguretat ciutadana van motivar no tan sols la instal·lació de les càmeres sinó també l'establiment d'un conveni amb els Mossos d'Esquadra.

El consistori i el cos policial ja han utilitzat les imatges enregistrades per identificar l'autor d'un acte vandàlic, segons ha assegurat l'ens local. Les càmeres també tenen com a finalitat aclarir possibles responsabilitats pel que fa a accidents de trànsit als accessos a Bolvir, tant des de la carretera nacional com de nuclis com ara Tall-torta. El projecte ha tingut un pressupost de 17.000 euros, que ha aportat el mateix Ajuntament amb fons propis.

Aquest sistema de seguretat pels carrers també l'han instal·lat els últims anys municipis com ara Bellver i Llívia.