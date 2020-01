Una esllavissada a la carretera N-260 a l'alçada de Pont de Bar talla des de les deu del matí el trànsit entre la Seu d'Urgell i Puigcerdà. Una caiguda de roques al vial ha obligat el Servei Català de Trànsit a interrompre la circulació de vehicles per previsió de nous despreniments. L'incident, que s'ha produït a l'alçada del quilòmetre 216, és en vies de resolució per be que l'afectació podria allargar-se les pròximes hores.