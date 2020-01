La secció regional d'ERC a l'Alt Pirineu renova l'executiva

La secció regional d'ERC a l'Alt Pirineu i l'Aran ha renovat la junta executiva i ha designat Josep Castells nou president. Segons ha informat la formació, més d'un centenar de militants procedents de totes les comarques pirinenques han votat la seva nova executiva, que encapçalen Josep Castells com a president, i Marian Lamolla, com a secretària general.

En aquest sentit, el fins ara president, Francesc Viaplana, ha decidit deixar el càrrec i ha presentat el seu informe de balanç, que ha rebut el suport de la militància. Com a nou president, Josep Castells ha manifestat que «la bona participació del Congrés fa que qui hi guanyi sigui l'Alt Pirineu i l'Aran i per això seguirem treballant».

El Congrés ha tingut la presència del secretari d'Estratègia Municipal d'ERC, Marc Sanglas; el diputat al Congrés, Xavier Eritja; el senador Miquel Caminal i la delegada del Govern a l'Alt Pirineu i l'Aran, Rosa Amorós. Durant els propers mesos se celebraran els congressos comarcals per escollir les respectives presidències, les quals s'uniran a l'executiva regional.