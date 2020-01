Bolvir convocarà una consulta veïnal sobre la nova plaça central del poble

L'Ajuntament de Bolvir organitzarà una consulta popular perquè siguin els veïns els que triïn el disseny final de la nova plaça que s'està obrint davant l'ajuntament nou i els locals socials dels Porxos de Cal Fanxico, un entorn que està cridat a convertir-se en el nou centre urbà. L'equip de govern està preparant dos models de plaça amb acabats diferents amb l'objectiu de convocar la consulta en els pròxims mesos.

L'Ajuntament preveu dissenyar dos models de plaça que integrin unes característiques bàsiques comunes però un aspecte superficial diferent perquè els veïns puguin opinar quin els sembla millor. Les característiques comunes que tindran els dos avantprojectes seran, principalment, la reserva d'un espai obert central on es pugui instal·lar una carpa per a la celebració d'activitats multitudinàries al centre del poble, com ara el cicle de jazz de l'estiu i, així, descartar el poliesportiu com a escenari; i uns locals soterrats a la part inferior per habilitar-hi vestidors i sales de material amb accés des del carrer adjacent. Un bar municipal als Porxos sumarà ambient social a l'entorn.

La consulta, que també inclourà el nom de la plaça, plantejarà dos dissenys amb distribucions diferents de zones enjardinades, mobiliari urbà i font, entre d'altres elements. El pressupost de l'obra és d'uns 800.000 euros. L'alcalde de Bolvir, Isidre Chia, ha apuntat que la seva previsió és poder iniciar les obres el mes de maig, per la qual cosa la consulta es realizaria abans, i enllestir-les en el termini de dotze mesos.

El projecte inclourà obres al solar de darrere de l'ajuntament per convertir-lo en un aparcament.