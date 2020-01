La Cerdanya i l'Alt Urgell participen amb Lleida en la fira de turisme Fitur de Madrid

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida participa fins diumenge a la 40a edició de la Fira Internacional de Turisme-Fitur 2020 de Madrid amb l'objectiu de promocionar tota l'oferta de turisme de la demarcació.

Aquesta oferta, englobada sota la marca Ara Lleida, comprèn els destins de neu, el turisme actiu i els esports d'aventura, la natura, els productes culturals i la gastronomia, així com el patrimoni natural i cultural del conjunt del territori, el qual ha estat reconegut per la UNESCO com a Patrimoni Mundial o bé amb altres segells internacionals, segons han remarcat des del mateix Patronat.

Així, l'organisme provincial dedicat al turisme participa a la cita dins l'estand de Catalunya de l'Agència Catalana de Turisme amb l'espai Pirineus, en el qual són presents els consells comarcals de l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i el Solsonès, i amb l'espai Terres de Lleida, amb les comarques de la plana.