El pas alternatiu permet reprendre el trànsit entre la Cerdanya i l'Alt Urgell

El pas alternatiu amb la instal·lació de semàfors ha permès reprendre la circulació a la carretera N-260 entre la Cerdanya i l'Alt Urgell. Aquesta, juntament amb l'accés tallat a les coves del Salnitre, a Collbató, són les dues incidències més destacada en aquests moments a les carreteres de la Catalunya Central. A tot el Principat, hi ha un total de 39 trams afectats a causa d'inundacions, despreniments o objectes a la via.

Ahir, les esllavissades que van afectar durant la jornada l'N-260, el principal vial de connexió entre Puigcerdà i la Seu d'Urgell, a l'alçada de Pont de Bar van obligar els operaris a treballar durant tota la jornada per retirar tones de pedres i terra. La circulació va quedar restablerta a quarts de deu del vespre i des de llavors els vehicles circulen per la conca alta del Segre amb normalitat, per bé que amb l'aturada al semàfor. Les línies de transport escolar que porta els alumnes de la Cerdanya lleidatana i de la part oriental de l'Alt Urgell als centres educatius de la Seu han recuperat aquest matí els itineraris habituals. La tornada de dijous la van haver de fer en un trajecte de dues hores i mitja per Solsona, Berga i el túnel del Cadí. Els tècnics avaluen ara l'abast de les feines de restauració i consolidació dels talussos que s'hi hauran de fer.

Quant a l'accés a les coves del Salnitre, ha quedat tallat per despreniments a la zona. Segons informa El Parc Natural de Montserrat en un tuit, aquest cap de setmana les coves romandran tancades.

A Manresa, Protecció Civil informa que a 3/4 d'11 del matí s'ha donat per finalitzada l'activació del Pla d'Actuació Municipal per Inundacions en fase d'alerta i que la carretera de Can Poc Oli, que connecta l'estació de la Renfe i la C-55, ja s'ha reobert.

A més dels 39 trams afectats pels aiguats, el Servei Català de Trànsit xifra en altres 6 trams on són necessàries les cadenes per neu.