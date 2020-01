Llívia acollirà el març un cap de setmana de curses d'obstables populars i d'elit

Llívia acollirà el 14 i el 15 de març una nova prova esportiva popular per a tots els públics i edats. Es tracta de la Farinato Race, una cursa que posa a disposició dels participants un circuit de resistència en què a més de córrer cal superar tot tipus d'obstacles.

Segons han explicat els organitzadors, durant el cap de setmana s'oferiran vuit curses per a les diverses categories per edats i nivell competitiu, que «es desenvoluparan per terrenys d'extrema duresa i amb varietat d'obstacles que posen a prova l'habilitat, la destresa, els límits i la capacitat de superació dels participants», segons els organitzadors. La prova de Llívia serà la primera que es porta terme al Pirineu.