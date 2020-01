La Molina no descarta emprendre accions legals pel tall de llum de Fecsa-Endesa d'aquest dissabte

L'estació d'esquí La Molina ha obert la porta a emprendre accions legals contra Fecsa-Endesa per haver-los tallat la llum durant dues hores aquest dissabte. Segons l'estació, la companyia elèctrica ha fet unes proves que no els havia comunicat prèviament i això els ha deixat sense llum. A través de Twitter, La Molina ha informat que, com que els clients s'han quedat sense servei per causes alienes a l'estació, es reserven el dret a emprendre les mesures legals que considerin necessàries. En aquest sentit, La Molina està estudiant les pèrdues que ha suposat el tall de llum per decidir com actuen finalment.