La Seu presenta una agenda per al primer semestre de l'any amb 48 activitats diverses

L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha presentat una agenda cultural del primer semestre de l'any que inclou una cinquantena de propostes de teatre, música, exposicions i xerrades. El tinent d'alcalde de Cultura de l'Ajuntament urgellenc, Carlos Guàrdia, ha remarcat que aquesta Agenda d'Activitats aglutina les propostes elaborades no només per l'àrea de Cultura sinó que també per altres departaments com ara Patrimoni Cultural, Turisme i Fires i Mercats, així com d'entitats i col·lectius de la ciutat per aconseguir un ampli ventall variat.

Guàrdia ha considerat que «aquesta agenda és una eina de comunicació per informar tota la ciutadania sobre l'oferta lúdica i cultural del municipi que persegueix un triple objectiu: apropar aquesta oferta al màxim de persones, ajudar entitats i associacions a difondre las seva activitat i planificar les diferents activitats durant sis mesos i evitar així coincidències de celebració d'actes».