Un tall elèctric obliga a rescatar els esquiadors dels telecadires a la Molina

L'estació d'esquí de la Molina va tenir ahir al matí un tall en el subministrament elèctric que va provocar el tancament de l'estació i l'evacuació de tots els esquiadors que eren als telecadires.

Segons va explicar el director de l'estació d'esquí de la Molina, Xavier Perpinyà, el tall es va produir sense previ avís «per causes alienes a l'estació a les 10.20 del matí» i va apuntar que gràcies a disposar d'un motor tèrmic van poder evacuar els esquiadors que havien quedat als telecadires en el moment del tall. Una hora i quart després, Endesa va tornar a donar subministrament a l'estació a través d'una altra línia, la de Ribes de Freser, quan normalment s'utilitzava la que venia d'Alp. A més, Perpinyà va lamentar en declaracions a Regió7 l'afectació material que va suposar el tall elèctric ja que va cremar diversos instruments com cartes electròniques o autòmats que es van haver de canviar abans de posar en marxa novament l'estació, el que va allargar el temps d'espera dels usuaris.

Perpinyà va afegir que l'afectació no només va perjudicar l'estació de la Molina sinó que també va suposar problemes per a les activitats de l'entorn com els bars, els restaurants i les escoles d'esquí, entre d'altres, que també van haver d'estar dues hores parats.

«Ahir [dissabte] vam treballar amb normalitat, i aquest matí [ahir] també funcionava tot cor-rectament», va dir Perpinyà, que va relacionar directament aquest incident amb les afectacions que va provocar la borrasca Glòria aquests últims dies. El 88% de l'estació estava oberta ahir a primera hora del matí, amb importants gruixos de neu, i el director va indicar que «era un bon dia per a l'esquí», amb una afluència de més de 6.000 persones, gràcies a la neu que ha caigut aquesta setmana al Pirineu català.

El director de la Molina va assegurar entendre l'enuig de la gent i va assegurar que van fer vals d'incidència a tothom per tal que poguessin gaudir de l'estació un altre dia, però va voler recordar que el problema no va ser a causa de l'estació i que ells també en van patir les conseqüències. En tractar-se d'una incidència externa a l'estació, Perpinyà va assegurar que la direcció de l'estació estudiarà les possibilitats d'emprendre accions legals contra Endesa per l'avaria que va dificultar el funcionament de l'estació durant el dia d'ahir.



El Port del Comte respira

Les nevades que ha portat el temporal Glòria han beneficiat les estacions d'esquí catalanes, que aquest cap de setmana han pogut obrir amb més quilòmetres de pistes esquiables. Una de les estacions més beneficiades per aquestes nevades ha estat el Port del Comte, al Solsonès, que ha passat de tenir el 20% de les pistes obertes a obrir el total dels 54 quilòmetres esquiables. El seu director, Albert Estella, va indicar que la nevada de dimecres els ha «salvat la temporada».

Altres estacions d'esquí com Portainé també van poder obrir al 100%, i a Espot només hi havia dues pistes tancades per motius de seguretat.