Bolvir restaura el forn municipal que assegura l'abastament de pa al poble

L'Ajuntament de Bolvir ha restaurat el forn municipal i ha executat un projecte d'obres per ampliar-ne els locals perquè els beneficiaris del concurs públic per explotar-lo puguin oferir una millor atenció al públic.

El consistori ha tirat endavant el projecte perquè el forn de pa és un equipament de titularitat municipal, un fet molt poc usual l'origen del qual ni els veïns recorden. L'equip de govern ha fet la primera fase del projecte i ha tornat a posar el concurs públic per a la seva gestió comercial, que ha estat gua-nyat pel mateix forner que l'explotava fins ara. L'alcalde de Bolvir, Isidre Chia, ha explicat que «feia molts anys que no passava cap inspecció ni de Sanitat ni de res perquè estava molt deteriorat i vam apostar per refer-lo tot; no tan sols l'interior sinó que també les rajoles i la instal·lació elèctrica perquè compleixi la normativa».

L'actuació inclou una segona fase que està en via d'execució que consisteix a ampliar el local associat a l'antic ajuntament perquè l'espai del forn i el nou de la botiga estiguin comunicats i no s'hagi de travessar el carrer per transportar el pa i els productes de pastisseria, segons ha remarcat el mateix alcalde: «El projecte té com a finalitat unificar tot el conjunt i, a més a més, permetrà a l'Ajuntament recepcionar també el lloguer de la botiga».

Chia ha remarcat el caràcter extraordinari que un municipi sigui propietari d'un forn i ha apuntat que és una manera d'assegurar que el poble disposa d'un servei de primera necessitat com ara el pa cada dia, cosa que no passa a tots els pobles de la vall.

De fet, el forn de pa de Bolvir gaudeix des de fa anys d'un prestigi reconegut arreu de la comarca i, a part dels clients locals, també són molts els conductors que s'hi aturen en el seu trajecte per la vall. El forn és un dels pocs establiments comercials del poble i, juntament amb els de restauració que hi ha al peu de carretera, centra l'activitat social local.

En aquest sentit, el pla per als locals socials dels Porxos de Cal Fanxico, equipament que l'Ajuntament ha construït al costat de la nova casa consistorial, també preveu l'obertura d'un nou servei de bar. El projecte de restauració i ampliació del forn municipal ha tingut un pressupost d'uns 40.000 euros, que ha aportat el mateix Ajuntament.