La cara amable del Glòria: ple total a les pistes

Les estacions d'esquí de la Catalunya Central van viure el cap de setmana més potent d'aquesta temporada, deixant de banda el pont de la Puríssima i els caps de setmana de Reis i Cap d'Any en el cas de Molina i Masella, gràcies als gruixos que es van acumular per nevades que va deixar la borrasca Glòria. Masella i Port del Comte van obrir el 100% de l'estació per primer cop aquesta temporada després de treballar els últims dies per tenir les pistes a punt. Per la seva banda, la Molina encara no va poder disposar de totes les seves pistes per les difícils condicions de neu a les cotes altes de l'estació.

El temporal va deixar més d'1 metre de neu acumulada en totes les estacions d'esquí de la Catalunya Central, el que va ser una bona notícia especialment per al Port del Comte, que havia tingut un inici de temporada complicat i que, com va dir en declaracions a Regió7 el seu director, Albert Estella, la nevada «ens ha salvat un 90% la temporada». Aquest cap de setmana ha fet revifar els ànims a l'estació del Solsonès, ja que ha assolit el rècord de visitants d'enguany en rebre unes 6.500 persones entre dissabte i diumenge. Estella va voler destacar la feina dels treballadors els dies posteriors a la nevada, ja que, malgrat les condicions meteorològiques i el tall de subministrament que van patir dijous, van poder deixar en les millors condicions possibles els seus 50 quilòmetres esquiables.

Masella va ser l'única estació que no va tancar durant el pas de la bor-rasca Glòria per Catalunya i fins ahir no va poder obrir tot el seu domini esquiable. Fonts de l'estació van explicar les dificultats que havien tingut després que s'haguessin acumulat més de dos metres de neu a la cota alta de l'estació pel risc d'allaus i la posada a punt de les pistes. «Des de dijous fins dissabte es van estar fent tasques preventives de control d'allaus. Per exemple, divendres un helicòpter va provocar allaus controlades a les pistes per permetre la pràctica de l'esquí amb plena seguretat», van explicar fonts de l'estació, que van afegir que els darrers dies «també hem hagut de trepitjar les pistes i desenterrar algunes instal·lacions que estaven cobertes per la neu». Després d'aquesta feina, entre dissabte i diumenge, Masella va rebre més d'11.000 usuaris, una xifra que van considerar molt positiva i que respon a «l'efecte crida» de les nevades. Tot i això, asseguren que la quantitat d'usuaris no va ser superior que per les festes de Nadal.

L'estació veïna, la Molina, va ser l'única de les tres estacions de la Catalunya Central que no va poder obrir al 100% en tot el cap de setmana. Tant ahir com avui estem al 90% de pistes obertes. Ens falta la part de la Coma Vella i arribar al Niu de l'Àliga, el segon tram del telecadira i on va nevar més», va assegurar el director de l'estació, Xavier Perpinyà, que va dir, però, que la intenció de l'estació era obrir avui el 100% de les pistes. Perpinyà es va mostrar molt satisfet per la xifra d'usuaris que van esquiar a la Molina durant el cap de setmana i que va pujar fins a les 14.000 persones.

Perpinyà també va destacar l'esforç que van haver de fer els prop de 100 treballadors de l'estació per posar les pistes a punt després del temporal. «Després de la nevada va ploure i això va causar que tot quedés embolicat de glaç i que s'hagués de treure manualment», va explicar el director de l'estació, que també va explicar que van haver de contractar una empresa externa per treure els pins que havien caigut a sobre les pistes per poder garantir que s'hi pogués esquiar amb seguretat.

Els bars, restaurants i escoles d'esquí també van notar l'augment d'esquiadors durant el cap de setmana. Fins i tot algunes famílies van aprofitar l'entorn de les instal·lacions per gaudir de baixades amb trineus o fer caminades amb raquetes de neu, però sense arribar a utilitzar el serveis de l'estació.