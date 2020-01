L'operació tornada col·lapsa la C-16 amb retencions des del túnel del Cadí fins a Berga

La bona afluència a les estacions d'esquí va comportar retencions sobretot a la C-16 en direcció sud entre el túnel del Cadí i Berga, però no va anar més enllà de les complicacions que hi pot haver en un cap de setmana de gener normal en aquesta via.

A partir de dos quarts de cinc de la tarda, la tornada dels esquiadors va provocar retencions de fins a 6 quilòmetres a la C-16 entre Nou de Berguedà i Cercs, a la sortida del túnel del Cadí. També n'hi va haver en diferents punts de la via, com al tram entre Urús i l'entrada al túnel, al de Bagà a Cercs i a la zona de la mateixa via propera a Berga.

La C-14 també va ser una de les vies afectades. Això va causar fins a 5 quilòmetres de retencions a l'altura d'Organyà en sentit sud al voltant de dos quarts de set de la tarda. També la C-55 va patir afectacions cap a dos quarts de sis de la tarda i a acumular una retenció de 6 quilòmetres a Manresa en sentit sud.

Fonts de Trànsit van assegurar que les afectacions no van ser diferents de les d'un cap de setmana habitual de gener i que, tenint en compte les nevades, podria haver sigut pitjor.