L'ecologisme del Pirineu convoca un debat sobre el model econòmic futur

Un fenomen social nou d'anàlisi i rebuig recorre el Pirineu davant el ressorgiment del sector de la construcció i els projectes de gran envergadura que afecten les seves comarques. L'ecologisme local vol activar el debat sobre el futur del territori davant possibles amenaces urbanístiques i econòmiques, i estructurar un discurs i convocar la població.

Membres de la plataforma Esquerra Independentista del Pirineu, amb militants també vinculats als moviments ecologistes com ara SOS Pirineus, han organitzat per a dissabte, 1 de febrer, una jornada de debat que sota el títol «Quin futur volem per al Pirineu; Emergència Climàtica, esgotament del model econòmic i alternatives» vol posar sobre la taula les possibles amenaces per a les comarques de la serralada.

L'organització no consta convocada per l'entitat perquè els seus impulsors volen que la ciutadania se la faci seva. La jornada forma part d'un programa que en preveu tres més en altres comarques que es clouran amb la redacció d'un dossier de propostes. La jornada de debat se celebrarà a les instal·lacions del Xalet Refugi de la UEC de la Molina, a la Cerda-nya, i tindrà la participació de les entitats ecologistes de la mateixa Cerdanya, de l'Alt Urgell i el Berguedà, entre d'altres. En nom de l'organització, Pau Lozano ha explicat que la seva intenció és aconseguir donar veu a molta gent del Pirineu que té una opinió formada sobre el futur del model econòmic a partir de fórmules alternatives a les actuals però que no ha trobat un espai on expressar-se. Lozano ha argumentat que «el que volem és començar a dibuixar una alternativa a aquest model de turisme de masses i de parc d'atraccions; nosaltres crearem els espais de debat però no en tenim les conclusions, volem que s'hi sumi com més gent millor; per això l'Esquerra Independentista no signem la convocatòria».



Més trobades pel territori

Aquesta primera jornada es complementarà amb tres sessions més que se celebraran als Pallars per debatre el model territorial pel que fa infraestructures, administració i cultura; a l'Alt Urgell, amb un debat sobre el model de serveis públics i el nivell de vida dels veïns; i a l'Alta Ribagorça, en la qual se centrarà en els sectors primaris i secundaris, tot debatent els recursos de què disposen els ramaders i empresaris i el model energètic.