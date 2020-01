La Molina reclama 230.000 euros pel tall de dissabte passat

L'estació d'esquí de la Molina, que gestiona l'empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, presentarà «una reclamació a l'empresa comercialitzadora de l'electricitat de les seves instal·lacions per valor de 230.000 euros», segons van afirmar ahir a aquest diari font de l'empresa. Aquesta és la valoració de pèrdues que ha fet l'estació arran del tall de llum de dissabte passat, 25 de gener, que va fer que les instal·lacions haguessin de quedar tancades durant bona part del matí, quan les pistes ja tenien un elevat nivell d'ocupació. El tall va tenir lloc a les 10.25 h de dissabte i va fer que alguns esquiadors es quedessin a mig camí en el trajecte dels telecadires. Les operacions per tornar-los a terra es van poder fer sense que ningú no prengués mal.

Aquesta quantitat de 230.000 euros correspon a les pèrdues per ingressos i danys que va tenir l'estació. A part, es podrien imputar les anomenades «pèrdues reputacionals», que encara no s'han acabat de valorar. Les mateixes fonts han indicat que «la Molina lamenta els perjudicis que aquest fet va ocasionar als seus clients».