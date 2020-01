ERC de Puigcerdà denuncia que els fanalets de Nadal són encara pels prats

Alguns dels fanalets de Nadal que encara hi ha pels prats de Puigcerdà

La secció local d'ERC de Puigcerdà ha sol·licitat a l'equip de govern que faci una ordenança municipal que reguli l'activitat de l'enlairament dels fanalets de Nadal, perquè, segons ha denunciat, setmanes i mesos després de les festes encara se'n troben d'escampats pels prats del terme.

Segons ha denunciat la formació republicana, «les restes dels fanalets tenen un especial impacte visual als camps de l'entorn de Puigcerdà, que durant mesos donen una imatge de deixadesa, però també creen molèsties, ja que molts d'aquests camps són de pastures i ningú es fa càrrec de la neteja».

Els portaveus del partit han remarcat que «Esquerra Puigcerdà, i conjuntament amb el Jovent Republicà, hem advertit del perill diverses vegades al consistori puigcerdanenc però el silenci ha estat l'única resposta que hem obtingut fins ara. Instem l'equip de govern que reguli aquesta activitat, que estableixi una brigada de recollida de fanals i substitueixi aquestes activitats per altres de beneficioses per al medi ambient com pot ser canelobres reutilitzables».



Risc d'incendi, segons els Rurals

La formació republicana també ha aportat l'argument que un informe del cos d'Agents Rurals evidencia el risc d'incendi que comporta l'activitat dels fanalets: «Segons els Agents Rurals, aquesta activitat comporta un alt risc d'incendi, ja que aquests globus són un punt d'ignició involuntari sense control. D'altra banda, quan s'apaga la flama, tot i ser «degradable en sis mesos», es converteix en material contaminant per al nostre entorn natural». El partit ha traslladat les seves demandes al departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè també es posicioni davant la celebració de l'acte d'enlairament de fanalets.